Klopp è il sogno dell’Inter per il futuro: c’è anche il primo colpo

Il sogno di un approdo sulla panchina dell’Inter di Jurgen Klopp potrebbe essere seguito dall’arrivo di un fedelissimo del tedesco in nerazzurro: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo una stagione fatta di soddisfazioni, ma anche grandi bassi che stanno incidendo molto sulla valutazione presente e futura del tecnico ex Lazio.

E’ per questo che, nelle ultime settimane, si parla molto di un possibile approdo a Milano di un grandissimo del calcio che, con i colori del Liverpool ha vinto tutto negli ultimi anni: stiamo parlando di Jurgen Klopp, manager tedesco con un passato anche al Borussia Dortmund. L’ipotesi di un arrivo del tecnico dei Reds all’Inter è ancora da ascrivere nel campo dei “sogni” per quella che è la situazione societaria in casa nerazzurra, ma se dovesse arrivare a breve un cambio di proprietà, le possibilità potrebbero decisamente aumentare. Con maggiori facoltà economiche per accontentare le richieste di Klopp in termini di ingaggio e in sede di calciomercato, l’Inter potrebbe far accasare l’ex Borussia Dortmund sulla sponda nerazzurra del Naviglio e, insieme a lui, un suo fedelissimo che veste proprio la casacca del Liverpool.

Calciomercato, Klopp all’Inter si porta un fedelissimo

Con il possibile arrivo di Jurgen Klopp all’Inter, i nerazzurri, da sempre molto attenti ai giocatori in scadenza di contratto ed alle occasioni di mercato, potrebbero puntare forte sul profilo di Roberto Firmino, centravanti del Liverpool che, come il suo allenatore, ha finito il suo ciclo vincente in quel della Merseyside.

Classe 1991, il giocatore brasiliano è in scadenza di contratto al termine della stagione e, visti anche i dubbi su Lukaku, potrebbe essere la prima scelta offensiva per l’Inter in vista della prossima annata andando a beffare anche la Juventus, da tempo sulle tracce dell’ex Hoffenheim. Un’opzione decisamente gradita per Klopp qualora dovesse approdare in nerazzurro, senza mai dimenticare tutte le questioni economiche che ruotano attorno a queste, per ora, remote ipotesi.