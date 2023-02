Il futuro di Allegri è già deciso: cosa sta succedendo

Giornata importantissima per la Juventus che, alle ore 18.45, sfiderà il Nantes per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Si ripartirà ovviamente dal risultato di 1-1 dell’andata, grazie alle reti di Vlahovic e Blas. Partita fondamentale per il futuro europeo della Juventus, chiamata ad una grande prestazione per non rischiare di abbandonare una competizione importante. Massimiliano Allegri, invece, si giocherà il futuro sulla panchina della vecchia signora.

Gara decisiva, Allegri si gioca il futuro in bianconero

Come detto sarà una partita fondamentale per la Juventus, sopratutto per il tecnico Massimiliano Allegri.

Il mister livornese, infatti, complice una stagione poco soddisfacente, è sempre più in bilico per il futuro. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, e la penalizzazione ricevuta in campionato, per la vecchia signora l’Europa League diventa l’obiettivo primario, con Allegri chiamato a tirar fuori il meglio dai propri giocatori per evitare brutte sorprese. In caso di eliminazione dalla competizione europea, infatti, per il tecnico l’addio alla Juventus sarebbe praticamente certo al termine della stagione. Allegri sa di questo rischio, e per evitarlo manderà in campo la formazione migliore, anche se in attacco peserà l’assenza di Federico Chiesa. Servirà una Juventus completamente diversa da quella dell’andata, che dovrà cercare di fare la partita per portare a casa il massimo risultato. La cosa certa è che il futuro di Allegri passerà dalla partita di stasera, con l’addio che sarebbe praticamente certo in caso di eliminazione.