Juve-Inter, 80 milioni per il doppio colpo: intreccio spagnolo

Il calciomercato di Juventus ed Inter può vedere una doppia clamorosa beffa in estate: intrigo dalla Spagna

Sono stati mesi altalenanti quelli che Juventus ed Inter hanno vissuto fino a questo momento.

Tra alti e bassi, infatti, non tutte le aspettative sono state rispettate. I bianconeri, anche a causa della penalizzazione di 15 punti incassata per il caso plusvalenze fittizie, hanno una classifica decisamente deficitaria. Ed in vista di giugno è prevista una vera e propria rivoluzione, tra addii a zero (Rabiot, Alex Sandro e Cuadrado sono in scadenza a fine stagione) e possibili nuovi innesti. In casa Inter, invece, qualcosa di buono è stato centrato. La Supercoppa italiana ed un secondo posto dal Napoli che, ormai, pare tuttavia irraggiungibile. Quando mancano pochi mesi alla riapertura della prossima sessione estiva di calciomercato, sia per i bianconeri che per i nerazzurri potrebbero però esserci brutte notizie. Perché uno dei top club spagnoli che intende fare tanto a partire da giugno, potrebbe di fatto scippare le due big di Serie A. Si tratta del Barcellona di Xavi, primissimo nella Liga e lanciato verso la conquista del titolo con 8 punti di vantaggio sul Real Madrid. I catalani avrebbero infatti intenzione di mettere sul mercato Frenkie de Jong, già accostato alle uscite in passato, per fare cassa e reinvestire pesantemente sul mercato. L’olandese, che piaceva anche alla Juventus ma soprattutto al Manchester United, nei piani della dirigenza blaugrana frutterà non meno di 80 milioni di euro.

Doppio colpo grazie a de Jong: Xavi scippa Juve e Inter

Ed il Barcellona intende attingere ben due volte dal campionato italiano per rimpiazzare, qualitativamente e quantitativamente, l’ex Ajax.

In primis con la firma a zero proprio di Adrien Rabiot che non rinnoverà con la ‘Vecchia Signora’ ed è allettato da una prima grande esperienza nel calcio spagnolo. L’Inter, invece, si sta quasi abituando all’idea di veder partire Marcelo Brozovic. Il croato, non più indispensabile nell’economia di gioco di mister Inzaghi, è in primissima fila per vestire la maglia del Barcellona. Un doppio scippo alla Serie A grazie all’addio di de Jong: Laporta è pronto a pescare dalle rose di Allegri e Inzaghi.