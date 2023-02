“Davvero preoccupante”: la vittoria non tranquillizza l’Inter

Nonostante l’importante vittoria, in casa Inter fa ancora discutere la lite in campo tra Andre Onana ed Edin Dzeko

Almeno stavolta è arrivata la vittoria. E che vittoria, importantissima ai fini del passaggio del turno. L’Inter ha battuto il Porto grazie ad un gol di Romelu Lukaku nel finale, ma per buona parte del match ha fatto discutere la lite in campo tra Edin Dzeko ed Andre Onana, che hannovoluto ‘imitare’ il diverbio tra lo stesso Lukaku e Barella, in quel di Marassi.

In quell’occasione, la mancata affermazione dell’Inter aveva in qualche modo lasciato campo alla stigmatizzazione dell’episodio, con le relative considerazioni su una presunta spaccatura dello spogliatoio. Il post gara contro il Porto ha sì lasciato tanta soddisfazione nell’ambiente nerazzurro, ma questa seconda lite – forse anche più cruda della prima – pone degli interrogativi a cui prima o poi bisognerò dare una risposta. I tifosi della Beneamata hanno ovviamente invaso i social con le loro opinioni al rigurado. Non mancano nemmeno interventi ironici dei rivali cittadini rossoneri, che ricordano come le voci su un diverbio Calabria-Theo Hernandez avessero subito fatto gridare alla ‘polveriera’ Milan.

Lite Onana-Dzeko, le reazioni social

“La lite con Dzeko? Aspetti legati alla partita, ognuno ha il diritto di dire quello che pensa. È l’adrenalina del campo, se ci arrabbiamo così e vinciamo le partite… meglio ancora“. Questo il commento di Andre Onana ai microfoni di Sky nel post gara. Ecco invece come la pensano gli appassionati nerazzurri.

Onana che si incazza con Dzeko è davvero preoccupante ragazzi.

Molto. — Owen Brozospritz 💣 (@owenbuzzo) February 22, 2023

Non è Handanovic. E va bene. Ma non doveva dare addosso a Dzeko. Perchè anziano del gruppo, perchè in mezzo al campo e perche il bosniaco aveva RAGIONE! Ora, visto il nervosismo che serpeggia tra i giocatori, mi chiedo: ma Riccardo Ferri che ci sta a fare? — Ernesto Masolino (@ESatiro27) February 23, 2023

Lukaku contro Barella, Onana contro Dzeko.

Insomma, lo spogliatoio spaccato è quello del Milan eh.. https://t.co/oZ7AORgY8m — MICHAEL SCOTT 🎃 (@cazzotagghi) February 22, 2023

Questa volta a litigare sono Onana e Dzeko. Brutto calcio a Milano, brutte immagini di sport. #InterPorto — armando de martino (@ArmDemartino) February 22, 2023