Colpo a casa dell’amico Galliani: Maldini fiuta l’affare

In vista della prossima stagione, il dirigente rossonero fa la corte all’attaccante di Galliani: colpo low cost in arrivo

Chi aveva prefigurato dei proficui scambi di mercato tra Milan e Monza all’indomani della promozione in Serie A del club brianzolo, forse sarà rimasto deluso. Curiosamente infatti l’abile Ad dei biancorossi Galliani – che può vantare una trentennale esperienza alle spalle come uomo Milan – ha continuato nel solco di stringere accordi con l’Inter, forte degli ottimi rapporti con Beppe Marotta.

Rossoneri e brianzoli restano però sempre in qualche modo legati a doppio filo, fosse non altro per l’intatta passione per i colori del Milan che lo stesso Galliani e Berlusconi professano di continuo. Finalmente, nel prossimo luglio, l’amicizia potrebbe trasformarsi in affari. Nella direzione che potrebbe portare uno dei giocatori di mister Palladino alla corte di Stefano Pioli.

Maldini, fari puntati su Dany Mota Carvalho

Dopo una partenza un po’ a rilento, col passare delle giornate Dany Mota Carvalho ha mostrato il suo valore anche in Serie A. Pedina importante nello scacchiere del Monza, l’atttaccante sembra perfetto come possibile punta di riserva nel Milan che verrà.

Paradossalmente, a favorire la partenza del portoghese in direzione Milano, potrebbe essere la rinnovata ambizione dello stesso Monza. Il club punta davvero ad essere protagonista nei prossimi anni: potrebbe non esser più garantito il posto da titolare all’ex Juve Under 23. Che a quel punto, panchina per panchina, potrebbe accettare di buon grado il ruolo di riserva in uno dei club più blasonati d’Europa e del mondo.