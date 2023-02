Ha deluso il Milan: al suo posto il campione del mondo

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al calciomercato estivo.

Uno di questi è il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il reparto che i rossoneri intendono rimpolpare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità visto che De Ketelaere sembra non riuscire a esprimersi al meglio. A tal proposito, la dirigenza rossonera sembra aver già individuato l’obiettivo principale.

Il Milan guarda al futuro: idea de Paul

Il calciatore individuato dalla dirigenza è il fresco campione del mondo con l’Argentina Rodrigo de Paul, che al termine potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. Il classe 1994 non sta disputando una grandissima stagione agli ordini di Simeone, che lo ha impiegato in ventuno occasioni tra campionato e Champions League. Proprio per questo, potrebbe decidere di comune accordo con la società di cambiare aria. Il Milan, viste anche le difficolta di De Ketelaere, starebbe seriamente pensando di avviare i contatti con il club spagnolo per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Si tratterebbe di un colpo importantissimo per la società rossonera, che andrebbe a rinforzare pesantemente il proprio centrocampo. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con il Milan che sembra intenzionato a regalarsi il colpo da novanta per il proprio centrocampo.