L’Inter beffa Allegri: doppio sacrificio e assalto estremo

Il club nerazzurro potrebbe approfittare della precarietà della Juventus per tentare lo strappo definitivo sul mercato, serviranno almeno due uscite e un investimento economico importante

La Juventus vorrebbe uscire con le mani pulite dalla delicata situazione in cui è coinvolta, ma dopo la pesante penalizzazione di 15 punti in classifica è probabile che le sanzioni non siano ancora finite. Certamente si tratta di una stagione da cancellare, ma è obbligatorio che dalla prossima estate ogni movimento – anche di mercato – venga compiuto nell’interesse dell’ambiente bianconero.

Questo potrebbe anche significare operare in uscita, svendendo laddove possibile calciatori di caratura per poter invertire il trend nei bilanci. È inverosimile che la dirigenza bianconera decida di privarsi di elementi intoccabili come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, ma nei peggiori scenari tutto diventa possibile. L’esterno azzurro, reduce da un tristissimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco per un anno solare, ha la voglia di riprendersi la sua Juventus ma deve fare i conti con le tante pretendenti alle sue spalle. Tra queste c’è anche l’Inter, sua vecchia estimatrice sin dai tempi della Fiorentina.

Calciomercato, Chiesa sempre in orbita Inter: per la Juve è incedibile

I nerazzurri avrebbero un piano per portarlo a Milano nel caso in cui le circostanze fossero vantaggiose. Ma le difficoltà, per quanto ridotte rispetto ad una situazione di calma piatta, sono ugualmente influenti sull’esito della possibile trattativa.

Anzitutto per la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si tratterebbe di un’operazione ugualmente costosa. Chiesa non lascerebbe mai la Juventus a meno di un’offerta sostanziosa da 60 milioni di euro. La stessa somma che l’Inter sta disperatamente cercando di ricavare da qualche cessione, per tamponare anch’essa le perdite in bilancio. Le partenze di Denzel Dumfries verso la Premier League e Joaquin Correa grande flop della stagione potrebbero essere propedeutiche per l’annessione di un elemento versatile come Chiesa, sia lungo la fascia che in avanti. Ma la spesa, forse, non varrebbe l’impresa.