Niente accordo: adesso il Milan sogna il colpo galactico

Il Milan, in vista del prossimo anno, può tornare forte su uno dei gioielli del Real Madrid: Maldini può sorridere

Dopo quella che rischia di essere una delle peggiori stagioni degli ultimi anni, il Milan ha tutta l’intenzione di tornare a fare la voce grossa.

Soprattutto in sede di calciomercato dove il ‘Diavolo’ cambierà molto, in estate, visto che l’intenzione di Maldini e Massara è quella di puntellare una rosa che in più occasioni ha dimostrato di non essere all’altezza. Attenzione quindi alle occasioni giuste, con un occhio in particolare in Spagna, a Madrid. Secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat’, in casa Real Madrid tiene banco più di una questione spinosa in ottica rinnovi. Sì, perchè i ‘Blancos’ vedranno i contratti di Nacho, Benzema, Modric, Ceballos e Asensio esaurirsi il prossimo 30 giugno. Ed una delle novità a riguardo arriva proprio riguardo al futuro del gioiello maiorchino, già abbondantemente accostato alle cessioni l’anno scorso e che pare allontanarsi sempre più dalla squadra di Carlo Ancelotti. Nonostante prestazioni altalenanti che non hanno convinto nè l’allenatore romagnolo nè Florentino Perez, il Real ha già avanzato una proposta di rinnovo lo scorso dicembre. 4,8 milioni di euro a stagione (300mila euro in più) fino all’estate 2027: un’offerta che Jorge Mendes, da qualche mese agente di Asensio, ha prontamente rifiutato. L’idea è quella di ottenere un ingaggio da 6 milioni all’anno, che le ‘Merengues’ non sono disposte a proporre (Perez non andrà oltre i 5,5).

Asensio al Milan: ecco perchè si può

Ecco perchè Asensio è destinato a dire addio a fine stagione, a parametro zero. Un’occasione per le italiane che in passato ci hanno già provato: su tutte il Milan.

I rossoneri, in attacco, hanno mostrato una pochezza disarmante negli ultimi mesi e l’arrivo di Asensio porterebbe senz’altro tecnica, esperienza e spessore. A maggior ragione con la posizione dubbia di Leao che, con ogni probabilità, lascerà Milano in estate. Situazione dunque in divenire ma Marco Asensio ed il Milan potrebbero finalmente convolare a nozze: con l’uscita di scena del Real Madrid, la pista rossonera è destinata ad infiammarsi.