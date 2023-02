Scambio in Serie A, così la Juve si aggiudica la rivelazione del campionato

La dirigenza della Juventus al lavoro anche per il post Szczesny: il possibile scambio nel calciomercato estivo

È il giorno di Salernitana-Juventus e in casa bianconera tengono sempre banco anche le questioni extra-campo e il calciomercato.

In particolare, a partire dalla prossima estate la dirigenza bianconera potrebbe muoversi per il dopo Szczesny (in scadenza nel 2024). Il nome in cima alla lista è Guglielmo Vicario: “Di lui si parla molto all’estero, adesso però ce lo godiamo noi. È un giocatore fantastico e una bella persona, ha sempre voglia di migliorarsi. Dovreste vedere come si allena. Gli auguro di conquistare tutto quello che sogna, merita di arrivare in alto”. Il ds dell’Empoli, Accardi, ha già avvisato la Juve e le big di Serie A. E recentemente anche il presidente Corsi si è espresso così: “Vicario è un portiere di livello top, non ne ho mai avuto uno così. Secondo me questi ragazzi devono ancora completare il proprio percorso di maturazione tecnica, ora deve migliorare i particolari, i dettagli. Sono arrivate manifestazioni di interesse, ma è inutile parlare di una squadra inglese oggi quando il ragazzo vorrà vedere a maggio il panorama che gli si proporrà davanti. La cosa più intelligente è questa, capire gli scenari a giugno”.

Calciomercato Juve, l’assalto per Vicario

Nel prossimo mercato estivo potrebbe così partire l’assalto dei bianconeri per arrivare al miglior portiere della stagione in Serie A.

Sul piatto potrebbe finire Federico Gatti: il difensore ha finora deluso quando è stato chiamato in causa e non è escluso che possa essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare al portiere, oltre ad un conguaglio economico. La Juve è già al lavoro per anticipare tutti e battere la concorrenza per Vicario.