Svolta Di Maria: resta e ‘porta’ il Campione del Mondo

Il calciomercato chiuderà tra pochi giorni, e questo permetterà alle società di concentrarsi esclusivamente sul campo.

Tra le società più attive in questo senso c’è la Juventus, che non sta di certo vivendo un grandissimo momento. La vecchia signora, attualmente, sta pensando alle strategie future da adottare in base a come terminerà la stagione. Qualora dovesse arrivare sul campo la qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza bianconera potrebbe mettere a segno un doppio colpo.

La Juventus programma il futuro: Rinnovo Di Maria e colpo De Paul

Qualora la vecchia signora dovesse centrare la qualificazione alla più grande competizione europea, andrebbe a riaprire il discorso legato al rinnovo di Angel Di Maria, che potrebbe decidere di restare. Non solo il rinnovo del Fideo però, perchè la dirigenza bianconera potrebbe tentare il colpo De Paul per rinforzare il proprio centrocampo. Un alleato potrebbe essere proprio Di Maria, grande amico dell’ex centrocampista dell’Udinese. Il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo con la Juventus che, nonostante i problemi, ha intenzione di viverlo da grande protagonista.