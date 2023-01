“Bloccato Smalling per giugno”: l’annuncio spazza via i dubbi

Il noto procuratore Gabriele La Manna, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it su TvPlay.

Per quanto riguarda la situazione legata a Skriniar, con il rinnovo che sembra sempre più lontano, ha dichiarato che “l’Inter ora cercherà di venderlo se ha capito che non può rinnovarlo, così come è normale che Skriniar voglia attendere il finale di stagione per poi prendere il bonus alla firma. Poi il mercato è imprevedibile, anche se faccio fatica a capire chi possa far entrare subito l’Inter nel momento in cui cede Skriniar. Io agente porterei il giocatore a scadenza”. Il noto procuratore, ha detto anche la sua sul possibile erede del difensore slovacco, aggiungendo che “poniamo caso l’Inter e Skriniar decidano di separarsi oggi, secondo me l’Inter farà l’entrata di un calciatore giovane alla Gvardiol, con la consapevolezza che, per me, ha già bloccato per giugno Smalling”.

Gabriele La Manna a TvPlay: “giusto che la Juventus si difenda”

Oltre a dire la sua sul calciomercato sia in entrata che in uscita dell’Inter, ha parlato anche della situazione legata alla Juventus, penalizzata di 15 punti.

Gabriele La Manna, sulla vecchia signora, ha spiegato che “faccio parte del mondo calcio, è giusto che la Juventus si difenda se pensa di aver subito un torto, andando dinanzi tutti i tribunali possibili. Sul resto mi astengo”.