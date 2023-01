Il gioiellino firma un triennale: beffate Milan e Juve

Niente da fare per Juventus e Milan: sfuma l’obiettivo Youssoufa Moukoko. Il giovane attaccante rinnova col Borussia Dormtund

Sfuma la possibilità di ingaggiare Youssoufa Moukoko per Juventus e Milan: il giovane attaccante tedesco di origini camerunensi verso il rinnovo di contratto con il Borussia Dormtund.

Niente da fare per Juventus e Milan, club italiani a cui era stato accostato il nome di Youssoufa Moukoko, attaccante classe 2004 di proprietà del Borussia Dormtund e già nel giro della Nazionale tedesca maggiore con cui ha preso parte ai recenti Mondiali in Qatar.

In scadenza di contratto con il Borussia Dormtund, il nome di Youssoufa Moukoko era stato accostato con una certa insistenza a diversi club europei, tra cui Juventus e Milan. Del resto, negli ultimi tempi l’attaccante originario del Camerun si è messo in mostra: 6 gol ed altrettanti assist in ventidue partite giocate tra campionato e coppe con la maglia del Borussia Dormtund. Numeri importanti per un giocatore diventato maggiorenne lo scorso novembre.

Calciomercato, Milan e Juventus dicono addio a Moukoko

Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata: come riportato da Bild, infatti, il giocatore nativo di Yaoundé avrebbe deciso di rinnovare il contratto che lo lega al Borussia Dormtund, club che lo ha pescato dal settore giovanile del Saint Pauli nel 2016.

La firma sul nuovo contratto dovrebbe avvenire a stretto giro, in particolar modo prima della partita di domenica con l’Asburgo. Youssoufa Moukoko dovrebbe firmare un nuovo accordo triennale con il Borussia Dormtund, arrivando a guadagnare 6 milioni di euro a stagione, arrivando a 10 con i bonus. Niente da fare, dunque, per Juventus e Milan che speravano di potersi accaparrare il giovane e talentuoso attaccante tedesco.