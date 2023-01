“Non può giocare nella Juventus”: durissimo attacco social

Social scatenati contro Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus nel mirino di molti tifosi bianconeri

Non sta piacendo la prova di Weston McKennie in Napoli-Juventus: sui social pioggia di critiche per il centrocampista statunitense della Juventus.

In svantaggio allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli, la Juventus di Massimiliano Allegri è stata protagonista di un primo tempo tutt’altro che da applausi nel big match che vede gli azzurri di Spalletti in vantaggio.

Anche Allegri fuori categoria…. Chiesa Terzino destro e Mckennie titolare contro il Napoli. — SIMONE MORANDI (@SIMO_MORANDI) January 13, 2023

mckennie/locatelli da togliere, bremer e sandro male — cosimo (@cosimofcj) January 13, 2023

Peró giochiamo dai, speriamo. Ma mckennie? Da radiare — Mattia Andreoli (@MattiaAndreoli3) January 13, 2023

McKennie invisible, need to sub him out — ° (@LloydTwilight) January 13, 2023

In molti, tra i bianconeri, hanno deluso le aspettative. Anche lo stesso Di Maria, poi in gol dopo aver colpito anche una traversa, era partito col freno a mano tirato, salvo poi sbloccarsi e prendere la Juventus per mano. Tra i più criticati sui social c’è Weston McKennie, oggetto di moltissimi attacchi da parte di tifosi bianconeri.

Napoli – Juventus, social scatenati contro McKennie

“Date via McKennie perché non lo reggo più” scrive qualcuno, sposando l’idea di tantissimi tifosi bianconeri che sui social stanno criticando aspramente il centrocampista statunitense.

Schierato in coppia con Locatelli, Weston McKennie finora è stato protagonista di una prova alquanto deludente, anche dopo la reazione della Juventus. Una prestazione sotto la lente di Massimiliano Allegri che dopo l’intervallo potrebbe decidere di sostituirlo.

Promossi Juve:

Di Maria, Milik e Danilo Bocciati:

Mckennie e Locatelli Di gran lunga il peggio è in assoluto:

Bremer — Thomas Novello (@thomas_novello9) January 13, 2023