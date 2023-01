Juve-Zielinski, scambio folle: l’idea di De Laurentiis

Il calciomercato di Napoli e Juventus può intrecciarsi in vista di giugno: i bianconeri all’assalto di Zielinski

Una sfida infinita quella tra Juventus e Napoli che, stasera, si stanno affrontando al ‘Diego Maradona’ per un match decisivo nella corsa scudetto.

In caso di successo della ‘Vecchia Signora’, infatti, la distanza sarebbe di soli 4 punti tra le due squadre. Il duello sul campo potrebbe spostarsi, poi, in sede di calciomercato. Non è un mistero che da Torino abbiano guardato spesso in Campania per pescare grandi nomi dagli eterni rivali. Da Quagliarella a Higuaìn, fino a Sarri in panchina, adesso la storia potrebbe ripetersi. Perché la Juventus è attirata dall’idea di farsi avanti per Piotr Zielinski, in scadenza tra un anno e mezzo con gli azzurri e lontano dal rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis. Il polacco è un profilo importante, ha 28 anni ed il suo futuro potrebbe quindi essere lontano da Napoli. Aurelio De Laurentiis, però, per far partire uno dei titolarissimi di Luciano Spalletti ha in mente una richiesta ben precisa da avanzare alla società torinese. Il patron dei partenopei rispondere all’interesse bianconero per Zielinski con una provocazione nemmeno troppo velata.

Zielinski alla Juve: De Laurentiis provoca i bianconeri

Per lasciar partire il centrocampista, infatti, il presidente del Napoli sarebbe pronto a chiedere ben due nomi di assoluto valore per la prossima estate.

Si tratta di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, sui quali la ‘Vecchia Signora’ intende puntare forte per svecchiare il centrocampo affidandosi ai due gioiellini anche per il prossimo futuro. Un’idea che il club bianconero non intende prendere nemmeno in considerazione: la strada per Zielinski, 7 gol e 7 assist in 29 apparizioni stagionali, appare quindi in salita.