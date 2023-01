Milan scatenato, da Manchester per la rimonta Scudetto

Occasione a gennaio per il Milan campione d’Italia. Il possibile colpo per la rimonta Scudetto, tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

“Sta facendo bene nel posizionamento e nell’anticipazione. Non sta però giocando al suo meglio e deve fare un passo in avanti. Deve combattere per mettersi alla prova, altrimenti che vada via”.

“Nonostante tutto ho ancora fiducia nelle sue possibilità, anche se deve superare una folta concorrenza”. E ancora il giocatore: “Sono felice di essere tornato, devo mantenere la forma per aiutare al massimo il Manchester United. Mi sento benissimo, devo andare avanti e cogliere le occasioni che si presenteranno”. L’arrivo in panchina del suo mentore, Erik ten Hag, non ha cambiato la situazione al Manchester United di Donny van de Beek. Il centrocampista olandese è ancora ai margini e, nel calciomercato invernale, potrebbe lasciare almeno momentaneamente i Red Devils. Nuova occasione per le big di Serie A e il Milan in particolare.

Calciomercato Milan, occhi su van de Beek

Van de Beek potrebbe rappresentare un’importante occasione per il club rossonero nel mese di gennaio.

L’unico scenario possibile, però, è quello di un trasferimento in prestito secco, senza impegni futuri da parte del Milan riguardo ad un eventuale riscatto. Una soluzione che potrebbe essere gradita da tutte le parti in causa, il giocatore in primis per ritrovare continuità e fiducia. Occhi puntati, dunque, anche sull’occasione van de Beek in casa rossonera.