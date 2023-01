De Paul torna in Serie A, c’è anche la conferma

Il calciomercato è ufficialmente iniziato, e le società sono alla ricerca di calciatori in grado di rinforzare la propria rosa.

Tra le squadre più attive nel nostro campionato troviamo Juventus, Milan, Inter e Roma, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa. Il reparto che i club vogliono rimpolpare è il centrocampo, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato. Le big del nostro campionato, infatti, sono pronte a sfidarsi anche in sede di mercato.

Le big italiane si sfidano: obiettivo De Paul

Come detto, le big del nostro campionato potrebbero presto sfidarsi anche in sede di calciomercato.

Stando a quanto riporta il portale ole.com, infatti, il fresco campione del mondo Rodrigo De Paul, sarebbe finito nel mirino delle quattro big italiane. Il centrocampista argentino non sta vivendo un grandissimo momento all’Atletico Madrid, e potrebbe decidere di comune accordo con la società spagnola di lasciare il club. Questa situazione ha attirato l’attenzione di Roma, Milan, Inter e Juventus, che lo riporterebbero molto volentieri in Serie A. Dopo i 35 milioni spesi nel 2021 per portarlo a Madrid, l’Atletico vorrà cercare di guadagnare il più possibile dalla sua cessione, ed il mondiale appena vinto può dargli questa opportunità. La cosa sicura è che le società interessate sembrano pronte a fare un tentativo già in questa sessione di mercato ma, qualora non si riuscisse a trovare un accordo, non è da escludere che possano rifarsi sotto la prossima estate. Il calciomercato è entrato nel vivo, e il futuro di De Paul potrebbe nuovamente essere in Serie A.