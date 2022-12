Dopo il Mondiale arriva l’ultimo treno: ‘tradimento’ Inter per il vice Giroud

Il Mondiale è inevitabilmente una bella vetrina da provare a sfruttare anche in ottica calciomercato. Ci sono alcuni calciatori che si stanno mettendo in mostra ed un attaccante in particolare potrebbe anche stuzzicare il Milan

Fari puntati sulla parte finale dei Mondiali, arrivati alla fase ad eliminazione diretta, quando le partite pesano il doppio. Lo sa bene la Francia, campione uscente, che si sta affidando al valore assoluto dei propri campioni, da Mbappe al milanista Olivier Giroud. Proprio i rossoneri osservano con grande attenzioni le sorti della nazionale transalpina lì dove gioca un altro big di Pioli come Theo Hernandez.

Molto positivo fin qui soprattutto Giroud che a suon di gol non sta facendo minimamente rimpiangere Karim Benzema. Il Milan intanto lo attende ed avrà bisogno delle sue reti e della sua immensa esperienza per provare a riagganciare il treno scudetto in questo momento rappresentato dal Napoli.

Calciomercato Milan, Livaja brilla tra club e Mondiale: il centravanti low cost

Proprio l’attacco è uno di quei reparti che in casa Milan sono spesso sotto osservazione. I problemi fisici di Ibrahimovic e l’incostanza dei vari Rebic e Origi (anche tatticamente diversi) stanno precludendo a Pioli la possibilità di usufruire di un’alternativa pronta a Giroud. In questo senso proprio il Mondiale potrebbe riportare alla luce una vecchia conoscenza della Serie A e in particolare dell’Inter.

Sia in stagione regolare che a Qatar 2022 si è messo in mostra anche l’ex interista Marko Livaja, con la sua Croazia (al di là della sufficienza con cui ha tirato il rigore nella serie contro il Giappone). A 29 anni l’ex atalantino ha raggiunto la sua maturità calcistica e dopo l’ultima vetrina potrebbe essere arrivato il momento di salire sull’ultimo importante treno della carriera. Gol a grappoli da quando è approdato all’Hajduk con cui quest’anno è a quota 11 reti e 7 assist, mentre nella passata annata riuscì addirittura a mettere insieme 28 centri in 34 presenze di campionato. Un gol anche in questo Mondiale dove con la Croazia prova a farsi largo. Livaja al termine della vetrina planetaria potrebbe divenire anche un’idea stuzzicante per il Milan, anche già a gennaio come alternativa a Giroud, che sarà anche spremuto dopo il Mondiale, o al più tardi per giugno. Contratto lungo ma valore non superiore ai 10/15 milioni per l’ex interista.