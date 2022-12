L’Inter ha trovato l’erede di Brozovic: ecco il piano B di Marotta

In caso di offerta irrinunciabile, l’Inter potrebbe rinunciare a Marcelo Brozovic, centrocampista croato. Ecco il nome del possibile sostituto: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, in questo mondiale in Qatar, ha avuto finora risposte in chiaroscuro dai suoi giocatori più rappresentativi. Partiamo da Andre Onana. L’estremo difensore arrivato nell’ultima estate di calciomercato, chiamato a difendere i pali del Camerun, dopo una prima presenza di buon livello, ha lasciato il Qatar in seguito a delle divergenze con la guida tecnica.

Uno dei casi più spinosi della kermesse che si è risolto con la partenza del portiere dell’Inter dal ritiro della sua nazionale. Discorso differente invece per Denzel Dumfries. L’esterno destro dell’Olanda, approdata ai quarti di finale che dovrà affrontare contro l’Argentina, è uno dei protagonisti assoluti della selezione oranje, soprattutto dopo la super prestazione messa in mostra nell’ottavo contro gli Stati Uniti. Buono il cammino anche di Marcelo Brozovic, centrocampista nerazzurro che ha in mano la regia, insieme a Modric e Kovacic, della Croazia. Una conferma per il classe 1992 che potrebbe finire nel mirino anche di qualche top club in sede di calciomercato in vista delle prossime finestre dei trasferimenti.

Calciomercato Inter, addio Brozovic? Ecco la soluzione

In caso di clamoroso addio di Marcelo Brozovic per un’offerta irrinunciabile, l’Inter potrebbe pensare ad un profilo dal campionato italiano di Serie A per la sostituzione. Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, metronomo della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il giocatore, che si è messo in grande luce in Qatar con la casacca del Marocco, ha una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro. Il giocatore marocchino ha un contratto in scadenza con la Viola nel 2024, con l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Occhio però alla possibile concorrenza di diversi club italiani ed esteri, soprattutto dopo le grandi prestazioni messe in mostra al Mondiale.