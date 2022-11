Rivoluzione Juventus, nuovo Ds e ritorno clamoroso

Rivoluzione totale in casa Juventus: il nuovo direttore sportivo può riportare il big

Nella giornata di ieri è arrivata l’incredibile notizia delle dimissioni di tutta la dirigenza della Juventus e quindi la parola fine all’era Agnelli. Adesso il club avrà poco tempo per ricomporsi con una nuova presidenza e una nuova struttura dirigenziale.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, in attesa di capire chi prenderà le redini del club bianconero dopo il terremoto di ieri, Exor indicherà Gianluca Ferrero come nuovo presidente, anche se dovrebbe essere una scelta temporanea. Per guidare il mercato della Vecchia Signora gli indiziati principali sono Andrea Berta e Cristiano Giuntoli, oggi direttori sportivi rispettivamente di Atlético Madrid e Napoli. Due che negli anni hanno dimostrato di poter essere considerati tra i migliori nel loro settore. L’eventuale arrivo di Berta potrebbe riaprire uno scenario di mercato.

Juventus, con Berta può tornare Morata

Giuntoli rimane un’opzione allettante per la Juventus ma anche Andrea Berta è in corsa. L’attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid (ruolo che ricopre dal 2017) ha fatto ottime cose negli ultimi anni e potrebbe essere spinto dall’idea di intraprendere un nuovo progetto in una nuova Juventus che, inevitabilmente, avrà una nuova pelle da ora in poi.

L’eventuale arrivo di Berta come nuovo direttore sportivo della Juventus potrebbe sbloccare il ritorno di Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid è uno dei grandi protagonisti della Spagna di Luis Enrique che sta comandando il girone con 4 punti. Morata ha già realizzato due gol in questo Mondiale in Qatar, contro Costa Rica e Germania, dimostrando di poter trascinare il reparto offensivo delle Furie Rosse. La Juventus ha provato in tutti i modi a riportarlo a Torino in estate, senza successo, e Berta potrebbe essere l’ago della bilancia per il suo eventuale ritorno.