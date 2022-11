Bufera Juve, Conte pronto al ritorno: offerta shock e ‘scippo’ all’Inter

La Juventus vive un momento da incubo dopo la bufera scoppiata ieri: Conte torna in bianconero con l’offerta shock e scippo all’Inter

Ieri sera il mondo Juventus è stato scosso dalla notizia delle dimissioni del presidente Andrea Agnelli e dell’intero consiglio d’amministrazione. Adesso per i bianconeri la situazione si fa molto difficile e anche Massimiliano Allegri dovrà capire quale sarà il suo futuro.

L’allenatore della Juventus senza Andrea Agnelli a fargli da scudo potrebbe tornare subito in discussione al primo errore. Così potrebbe tornare ad aleggiare il nome di Antonio Conte per il ritorno sulla panchina della Juventus. L’attuale tecnico del Tottenham prepara i colpi da urlo per il suo ritorno in bianconero.

Calciomercato Juventus, Conte pianifica il ritorno alla Juve: Milinkovic-Savic e Bastoni nel mirino

Il futuro della Juventus potrebbe vedere un clamoroso ritorno di Antonio Conte in panchina dopo la bufera societaria. A fine stagione il ritorno di Conte in panchina potrebbe portare anche a colpi importanti.

Il primo obiettivo potrebbe essere ovviamente Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio da tempo nel mirino bianconero. Poi nella lista dei rinforzi ci sarebbero due esterni per migliorare le corsie, una seconda punta e infine un difensore centrale mancino. Per l’ultimo profilo Conte potrebbe pensare al suo pupillo Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter in scadenza nel 2024 con i nerazzurri. Strapparlo a Inzaghi non sarà semplice, ma un’offerta irrinunciabile potrebbe aprire le porte dell’addio.