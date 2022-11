L’Inter dice sì: 70 milioni e addio Barella

Un top club potrebbe tentare l’assalto a Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, per potenziare la propria mediana: 70 milioni di euro

La vittoria esterna ai danni dell’Atalanta ha chiuso un ciclo complessivamente non soddisfacente in campionato. Il ruolino di marcia da agosto a novembre parla chiaro: l’Inter ha messo a referto ben cinque sconfitte per quanto concerne la Serie A. Davvero troppe, visto che abbiamo a che fare con un club importante desideroso di conquistare lo Scudetto.

Nella seconda parte di stagione, che prenderà il via a gennaio, la ‘Beneamata’ dovrà evitare ulteriori passi falsi, affidandosi alle proprie certezze. Tra queste c’è ovviamente un certo Nicolò Barella, assoluto punto fermo nello scacchiere di mister Simone Inzaghi. L’ex Cagliari è senza dubbio uno dei calciatori italiani più forti al momento e, allo stesso tempo, si tratta di un profilo parecchio allettante in ambito di calciomercato per alcune big europee.

Calciomercato Inter, 70 milioni per Barella: possibile assalto del Real Madrid

Come, ad esempio, il Real Madrid targato Carlo Ancelotti, il quale preferirebbe acquistare lui piuttosto che Bellingham del Borussia Dortmund (opzione molto più costosa). Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, il tecnico italiano è convinto che l’Inter direbbe sì di fronte ad una corposa offerta da 70 milioni di euro. Il dubbio principale, però, è rappresentato dalla volontà di Florentino Perez: se il presidente dei ‘Blancos’ dovesse convincersi a tentare l’affondo per Barella, allora l’affare potrebbe davvero concretizzarsi in futuro.