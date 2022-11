Argentina, allarme Messi: ecco cosa succede

A meno di 24 ore dall’inizio del Mondiale arriva un allarme in merito alle condizioni di Leo Messi: le ultime in casa Argentina

Mancano meno di 24 ore all’inizio del Mondiale in Qatar e c’è grande attesa per vedere in campo l’Argentina di Leo Messi che potrebbe essere al suo ultimo Mondiale in carriera.

L’Argentina, insieme a Brasile e Francia, è sicuramente tra le favorite per la vittoria finale. Potrebbe essere l’ultima volta che Messi e Cristiano Ronaldo disputano la Coppa del Mondo. Per la ‘Pulce’ l’obiettivo primario è quello di vincere il trofeo che gli è sempre mancato in carriera, eguagliando così Diego Armando Maradona. Ma anche quello di chiudere in bellezza con prestazioni importanti. L’Argentina arriva dalla vittoria in Coppa America e parte in prima linea ma secondo quanto si apprende dai media locali, c’è preoccupazione per le condizioni di Messi.

Argentina, allarme Messi: lavoro differenziato

Secondo quanto riportato dai media locali, Leo Messi nella giornata di oggi ha svolto lavoro differenziato, entrando in campo 10 minuti dopo rispetto ai compagni. Fonti vicine alla nazionale argentina sostengono che non si a rischio la sua presenza contro l’Arabia Saudita per la gara inaugurale dell’Argentina di martedì 22 novembre. Attualmente la situazione non appare allarmante ma si registra comunque una certa preoccupazione per le condizioni del leader dell’Albiceleste.