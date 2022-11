Firma già a gennaio: l’uragano Conte travolge il Milan

Mister Antonio Conte intende potenziare il suo Tottenham durante la prossima sessione di calciomercato e potrebbe rovinare i piani del Milan

È cominciata la pausa per i Mondiali in Qatar. Un periodo di bilanci e riflessioni, in vista anche della sessione invernale del calciomercato, la quale – come di consueto – prenderà il via a gennaio. In tal senso, la presenza della competizione più prestigiosa in assoluto nel bel mezzo della stagione (evento mai accaduto in passato) potrà regalare grandi sorprese.

Si tratta, infatti, di una vetrina fantastica, che permette ai giovani talenti di mettere in mostra tutto il loro potenziale. Ne è ben consapevole il Milan, sempre alla ricerca di validi profili da far crescere all’interno del proprio gruppo di lavoro. Basti pensare ai livelli raggiunti da pedine come Leao, Theo Hernandez e Tonali, oggi punti fermi nello scacchiere di mister Stefano Pioli. Per adesso, invece, non sta funzionando l’esperimento Charles De Ketelaere, dettaglio che genera non poca apprensione nell’ambiente considerando l’importante investimento economico (oltre 30 milioni di euro). L’ex Club Brugge, in questa prima parte di annata, ha fatica parecchio ad inserirsi nel nuovo contesto e, alla fine, è stato relegato a riserva di Brahim Diaz. A prescindere da tale operazione, però, Maldini e Massara daranno seguito al progetto del club di Via Aldo Rossi, con l’intenzione di potenziare anche il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, anche il Tottenham su Moukoko: Conte lo vuole a gennaio

A proposito di attacco, i rossoneri apprezzano parecchio l’opzione Youssoufa Moukoko. Punta centrale/seconda punta tedesca classe 2004 (diventerà maggiorenne il 20 novembre), Moukoko si è distinto con la maglia del Borussia Dortmund negli ultimi mesi. In Bundesliga conta ben sei gol e quattro assist in quattordici gare disputate: numeri che gli sono valsi la chiamata del CT della Germania per il Mondiale.

Sullo sfondo ci sarebbe pure l’Inter, più defilata rispetto ai cugini lombardi. Ma la concorrenza è di quelle che fanno spavento. Il gioiellino, in scadenza di contratto giugno 2023, viene già accostato a club del calibro di Real Madrid e Barcellona. E non è tutto, perché – stando a quanto riferisce ’90min.com’ – il Tottenham avrebbe mandato degli emissari in avanscoperta per assistere dal vivo alla prestazione di Moukoko durante la partita di venerdì scorso tra Borussia Monchengladbach e Dortmund. Mister Antonio Conte, sempre secondo la fonte citata, potrebbe tentare l’affondo decisivo direttamente a gennaio, senza aspettare di poter eventualmente acquistare il talento tedesco a parametro zero la prossima estate. Il tecnico salentino e Paratici, dunque, fanno sul serio.