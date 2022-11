“Tutti devono ritirarsi”: scoppia il caos sui Mondiali

Il mondiale è pronto a partire, ma non tutti sono soddisfatti del Qatar, paese che ospiterà la manifestazione sportiva.

Tra pochi giorni partirà ufficialmente il mondiale 2022, con il Qatar che ospiterà la manifestazione sportiva. Non tutti, però, sono soddisfatti nel vedere il mondiale giocato da quelle parti.

Fiorello, popolare conduttore, durante “Aspettando Viva Rai2!”, si è espresso proprio su questo argomento dichiarando che “si dovrebbero ritirare tutti dai Mondiali. Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio ai Mondiali in Qatar”.

Fiorello sui mondiali in Qatar: “paese non calcistico”

Il noto conduttore, ha continuato il proprio intervento specificando che “un Paese che non è tradizionalmente calcistico. Quando mai in Qatar hanno giocato a pallone? Quando mai lì c’è stato un campionato di calcio? Dove giocavano? Nei pozzi di petrolio? Non c’era lo spazio”. Ha concluso il proprio intervento aggiungendo che “tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati. E noi chiudiamo il campionato per tutto questo? E la Rai ha speso 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali?”. Il mondiale in Qatar non parte con il piede giusto, e la speranza è che il campo possa mettere fine a tutte queste polemiche.