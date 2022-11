Bufera Ronaldo, la clamorosa decisione del Manchester United

Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo hanno scosso il mondo del Manchester United: ora la decisione del club inglese sulle sue dichiarazioni

Il campione portoghese, a pochi giorni prima dell’inizio del Mondiale in Qatar, si è lasciato andare in una lunga confessione evidenziando i suoi problemi all’interno del Manchester United. Ora il club inglese è proiettato in una decisione drastica dopo la sua intervista bomba che ha fatto già il giro del mondo.

Attualmente è già in ritiro con il Portogallo per concentrarsi sui prossimi impegni della Nazionale al Mondiale in Qatar, ma lo stesso Cristiano Ronaldo avrebbe già avuto contatti con il Bayern Monaco per dire addio al Manchester United a gennaio come rivelato dal tabloid “DailyMail”. Così ai microfoni di Piers Morgan, Ronaldo ha rivelato di sentirsi tradito perché sia il manager olandese Erik ten Hag che i dirigenti lo stanno costringendo a dire addio.

Inoltre, il tabloid ha svelato come il suo noto agente, Jorge Mendes, abbia incontrato il Bayern dopo che la dirigenza del club tedesco è volata anche in Inghilterra per diversi colloqui nei giorni scorsi.

Cristiano Ronaldo, attesa la decisione dello United

Lo stesso tabloid inglese ha rivelato in esclusiva, inoltre, come il Manchester United stia trovando un modo per capire o meno se la sua intervista con Piers Morgan possa costituire una violazione del contratto. I Red Devils stanno esplorando al meglio le affermazioni di Ronaldo per prendere giusti provvedimenti insieme agli avvocati del club. Il resto dell’intervista andrà in onda mercoledì e giovedì. Lo stesso club inglese ha soltanto rivelato per il momento che “prenderà in considerazione la sua risposta dopo che tutti i fatti saranno stati accertati”.

Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio allo United già nella sessione invernale di calciomercato tornando ad essere protagonista in Champions League dopo che Messi sta continuando la sua cavalcata con il PSG. In estate è stato accostato anche al Napoli con un possibile scambio da urlo con Victor Osimhen: ora il suo futuro è altrove.