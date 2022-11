Juve, niente sconti per il big: “Ha ottenuto il suo obiettivo”

Oltre alla sfida con la Lazio, la Juventus deve fare i conti con i duri attacchi al big di Allegri: c’è l’attacco

La Juventus, con nuova fiducia dopo il derby d’Italia conquistato contro l’Inter, è pronta a scendere in campo per il big match con la Lazio. L’umore dei tifosi sta cambiando ma non nei confronti di tutti i protagonisti presenti nella rosa di Massimiliano Allegri.

Per uno in particolare, Angel Di Maria, è ormai da diverse settimane tempo di incassare non poche critiche ed attacchi: i social sono impazziti ‘contro’ il comportamento del talento argentino.

Di Maria devastato: “Rimanga in Argentina”

“Se fosse per me, a gennaio Paredes e Di Maria rimarrebbero in Argentina”. La delusione e la rabbia dei tifosi juventini, però, non si ferma. E vede proprio il duo argentino, in particolar modo il ‘Fideo’, nel mirino. “Sono abbastanza deluso da Paredes e Di Maria. Speriamo che l’Argentina esca quanto prima dai Mondiali, lo spero per tutte le nazionali degli juventini ma per loro due di più”, ha invece aggiunto un sostenitore della squadra di Allegri che spera di riavere a disposizione i due sudamericani il prima possibile.

“Di Maria convocato per Qatar 2022 ha ottenuto il suo obiettivo”, ha twittato Cristian, “a Torino non ha nemmeno sfatto le valigie ed è pronto a tornare in Argentina“. Pesano come un macigno, chiaramente, le dichiarazioni ribadite negli ultimi mesi da Di Maria sul manifesto desiderio di tornare ‘a casa’ in Argentina, al Rosario. E i tifosi della Juventus tutto ciò se lo sono legati al dito. Situazione, dunque, da monitorare nelle prossime settimane: con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, il rientro per chiudere la carriera in Argentina pare solo questione di mesi.

Di Maria sotto attacco: i tifosi non fanno sconti al fantasista classe 1988. Ecco i tweet:

Se fosse per me a gennaio paredes e di maria resterebbero in argentina #pesimorti #VeronaJuve — Fabio Grandi (@fablulo) November 10, 2022

Sono abbastanza deluso da Paredes e Di Maria.

Speriamo l’Argentina esca quanto prima dai Mondiali.

Lo spero per tutte le Nazionali degli juventini, ma per loro due di più. — Giuseppe Simone (@GiuSette7) November 10, 2022

#dimaria convocato per #Qatar2022 ha ottenuto il suo obiettivo.

A Torino non ha nemmeno sfatto le valigie è pronto per tornare in Argentina — CL77 (@CristianLiut) November 12, 2022