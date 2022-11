Cassano fa a pezzi la Juve: “È vergognoso”

Mai banale, Antonio Cassano torna all’attacco e lo fa senza mezzi termini: nel mirino, ancora, la squadra bianconera

Dopo il successo contro l’Inter, la Juventus sta adesso preparando il big match dell’Allianz Stadium con la Lazio del grande ex Maurizio Sarri che proverà a stoppare la rimonta dei bianconeri. Nonostante le tre vittorie consecutive in campionato, le critiche alla ‘Vecchia Signora’ continuano a moltiplicarsi.

Le dichiarazioni di Antonio Cassano alla ‘Bobo Tv’ tornano a far discutere. L’ex fantasista di Roma e Milan ha messo, nuovamente, nel mirino la squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus, tra alti e bassi, sta tornando a macinare punti anche se ‘Fantantonio’ non è affatto convinto dal cammino, da qui a giugno, della squadra torinese.

Bufera Juve: le parole di Cassano

“Juve e Inter sono fuori, solo ai nerazzurri do una fiche perchè hanno gioco. La Juve rischia il posto Champions: il Milan ha il gioco che aiuta, i bianconeri no“. Parole dure quelle dell’ex attaccante che fa il punto sul rientro degli infortunati che potrebbe dare nuove energie al gruppo di Allegri: “A che condizione? Ne hanno tanti che vanno al Mondiale, la Juve sta facendo schifo da un anno e mezzo. Ci si è dimenticati della figura di me..a in Champions League. La Juve fa ca…e”.

Cassano, infine, dedica la sua attenzione al discusso e non concesso rigore all’Hellas Verona per il fallo di mano di Danilo: “Per me è rigore, o l’arbitro è scarso o non deve più arbitrare o siamo tutti in cattiva fede. Una roba vergognosa, non me ne frega del regolamento. Fosse successo il contrario si sarebbe aperto il cielo. La Juve ha vinto non meritando e il rigore era grande come una casa”.

Adesso la parola passerà al campo, con Juventus-Lazio che darà risposte importanti per il prosieguo stagionale della squadra di Allegri.