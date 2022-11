Nuovo assalto a Vlahovic: la contropartita per ‘tentare’ la Juve

Nuovo assalto a Dusan Vlahovic: la big offre una contropartita che può tentare la Juventus

La Juventus sta tornando ad avere continuità e ieri ha collezionato un’altra vittoria in campionato, a Verona contro l’Hellas.

I bianconeri sono tornati anche in una buona posizione di classifica dopo la vittoria contro l’Inter ma nelle ultime partite è mancato Dusan Vlahovic. Il serbo andrà ovviamente al Mondiale con la Serbia ma in queste ultime giornate è stato ai box per problemi fisici. Il suo nome è sempre caldo in ottica calciomercato e potrebbe tornare di moda per la Premier League, soprattutto per il Manchester United che non ha smesso di seguirlo in questi mesi.

Juventus, altro assalto dello United a Vlahovic: Sancho sul piatto

Il Manchester United sa che a fine stagione potrebbe salutare definitivamente Cristiano Ronaldo che ormai è in totale rottura con Erik ten Hag. Ecco perché i Red Devils stanno monitorando da vicino sia Victor Osimhen che Dusan Vlahovic, attualmente due degli attaccanti più gettonati di Serie A. La Juventus difficilmente lascerebbe andare il bomber serbo dopo appena una stagione e mezzo, se non per una cifra di almeno 100 milioni di euro, alla luce dell’investimento di 80 milioni per prelevarlo dalla Fiorentina.

Il Manchester United intende puntare su Vlahovic e per convincere la ‘Vecchia Signora’ potrebbe inserire Jadon Sancho come contropartita. L’attaccante esterno ex Borussia Dortmund ha una valutazione di circa 70 milioni di euro e con l’inserimento di una parte cash la trattativa potrebbe decollare. L’inglese classe 2000 potrebbe far gola alla Juventus e convincerla ad aprire una trattativa.