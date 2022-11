Gesto contro i tifosi, cosa rischia Dzeko

Brutta sconfitta per l’Inter, che viene battuta all’Allianz Stadium dalla Juventus: Dzeko protagonista anche di un gesto

Ora rischia anche una possibile squalifica l’attaccante bosniaco dell’Inter, Edin Dzeko, che è andato vicino al gol nel big match di giornata di Serie A tra Juventus e Inter. Una nuova sconfitta per i nerazzurri, la quinta in stagione in campionato, con la compagine guidata da Simone Inzaghi che ora dovrà subito pensare ai prossimi impegni.

Una prova di forza da parte della Juventus, che è tornata protagonista in uno scontro diretto dopo diverso tempo. Prima Rabiot, poi Fagioli per il due a zero definitivo da parte della compagine bianconera guidata da Massimiliano Allegri, che ha lanciato diversi giovani interessanti che stanno ripagando la sua fiducia. Diversi errori sotto porta anche per Lautaro e compagni, ma durante la sfida Edin Dzeko si è reso protagonista di un gesto che gli può costare una squalifica.

L’attaccante bosniaco ha avuto un battibecco con i tifosi bianconeri durante la sfida persa all’Allianz Stadium: i tifosi l’avranno insultato, come rivelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” e così il giocatore si è rivolto a loro toccando le parti intime da sopra il pantaloncini. In questo modo può rischiare o una multa per violazione delle regole base di condotta o una giornata di squalifica se invece fosse attestata la provocazione verso i sostenitori avversari.

Juventus-Inter, Dzeko protagonista in negativo

Brutta sconfitta per l’Inter, oltre così al brutto gesto di Edin Dzeko rivolto ai tifosi bianconeri. Ora scatta l’inchiesta della Procura Federale: l’attaccante bosniaco è finito nel mirino dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium. Ora la compagine nerazzurra dovrà cercare di mettere a segno due vittorie prima della sosta Mondiale per recuperare punti persi in classifica. La situazione è stata compromessa con la sconfitta contro la Juventus: sarà difficile risalire velocemente ora.