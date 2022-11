“Uccidono il calcio”: Milan-Spezia, si scatena la bufera Var

Un episodio avvenuto durante il primo tempo di Milan-Spezia ha letteralmente scatenato una nuova polemica sul Var: ecco cosa è successo

Milan e Spezia si stanno affrontando in questi minuti fra le mura di San Siro. Un match significativo per i rossoneri, che devono riscattare l’ultimo ko subito in campionato per mano del Torino.

Fino a questo momento, gli uomini di Stefano Pioli stanno rispettando i pronostici. La truppa rossonero, durante il primo tempo, è passata in vantaggio grazie ad un gol firmato Theo Hernandez. Il terzino francese riceve palla in area da Bennacer e infila Dragowski, portando avanti i suoi. La rete in questione, però, ha dato vita – poco dopo – ad una vera e propria polemica nei confronti del Var.

Milan-Spezia, esplode il caos Var sul gol di Theo Hernandez

Ci sono voluti, infatti, ben cinque minuti per convalidare la marcatura dell’ex Real Madrid. Un check, dunque, molto lungo, servito a verificare se ci fosse o meno un fuorigioco di Theo Hernandez. A causa di un problema di audio, l’arbitro per un po’ non ha ricevuto alcun tipo di comunicazione. Da ciò sono scaturite numerose polemiche da parte dei tifosi rossoneri sui social. Di seguito alcuni esempi su Twitter.

5 minuti di Var, sicuramente non avevano je immagini. Incompetenti come al solito @AIA_it — 🔴⚫️ENRICO🔴⚫️ (@Gret_2011) November 5, 2022

Vergognatevi 4 minuti per un var su un fuorigioco @AIA_it — Valentina R (@vale_russo83) November 5, 2022

Al di la che il gol venga con vi dato o meno, non si possono perdere 5 minuti per una decisione. Se c’è un problema al VAR come mi pare di aver capito, rimane la decisione di campo, esattamente come succede in #NBA ed #Eurolega. #MilanSpezia — Mikhail Laurenza (@Mikazero) November 5, 2022

un mese di recupero perché in sala var stavano aspettando bonolis non ci posso credere — marta 🏆 (@martapacifica) November 5, 2022

Beh? Il Var è morto?#MilanSpezia — Pierre Clement (@Pierre8244309) November 5, 2022

Non ho nemmeno esultato, così è uno schifo però con sto var — Gaetano (@GaeWeAreAcMilan) November 5, 2022

Per me quando ci vogliono 5 minuti per decidere, allora dai gol e basta. Così si uccide il calcio. #var #fuorigioco #MilanSpezia — Giorgio (@RedGiorgio81) November 5, 2022

Non è possibile perdere tutto questo tempo nel 2022 per una revisione Var Inaccettabile — Guido Olivares (@Guidolino8) November 5, 2022