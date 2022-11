Gattuso scippa il Milan: super scambio a gennaio

Le strade di Rino Gattuso e del Milan potrebbero incrociarsi già nel calciomercato invernale: occhio allo scambio

Non è un mistero che la figura di Rino Gattuso, in quel di Milanello, sia stata e resti ingombrante, importante. Simbolo di un Milan che ha vinto praticamente tutto in Italia ed Europa, l’allenatore calabrese è ripartito dalla panchina del Valencia.

15 punti in 12 giornate di Liga e decimo posto per la squadra che, in vista del calciomercato invernale, è in attesa di rinforzi di un certo peso.

Inter ko: Milan-Gattuso, scambio per Kjaer

E l’ex centrocampista avrebbe messo nel mirino uno dei big di Stefano Pioli per le prime settimane del 2023: lo scambio può lasciare a bocca asciutta l’Inter. Il Milan sta giocando contro lo Spezia, una partita fondamentale per i rossoneri visto il recente ed inatteso ko in casa del Torino. A San Siro a guardare da vicino la squadra di Pioli c’è anche un agente di fiducia di Rino Gattuso, il motivo è semplice. L’allenatore del Valencia sogna un grande colpo per gennaio il cui nome è Simon Kjaer. Il difensore danese, dopo il lunghissimo infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori per buona parte della stagione che ha regalato il 19esimo scudetto al ‘Diavolo’, ha fatto ritorno in campo.

Non sempre convincendo, però, visto che ormai il duo Kalulu-Tomori è consolidatissimo e difficile da spezzare. Ecco perché l’ex numero 8 rossonero vorrebbe tentare di accaparrarsi Kjaer che a quasi 34 anni ed in scadenza tra un anno e mezzo, potrebbe lasciare Milanello. Gattuso, per convincere il Milan, metterebbe sul piatto il cartellino di Mouctar Diakhaby. Già nel mirino dell’Inter e con la possibilità di trasferirsi a zero il prossimo giugno, il 25enne francoguineano potrebbe finire per vestire la maglia del Milan.

Con buona pace dell’Inter che dovrà guardare altrove per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi: Gattuso ed il Milan possono beffare Marotta.