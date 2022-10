Prima lo spavento, poi la rimonta: Lazio in testa al girone di Europa League

Vittoria di rimonta della Lazio che batte il Midtjylland e conquista il primo posto in classifica del girone F di Europa League

Partenza in salita, poi la rimonta e qualche brivido finale. Così la Lazio conquista tre punti di platino per il passaggio del turno di Europa League.

Un errore in avvio di partita rischia di compromettere il percorso europeo della Lazio: dopo otto minuti Marcos Antonio regala la sfera ad Isaksen il quale ringrazia e batte Provedel con un preciso tiro a giro sul quale nulla può l’estremo difensore biancoceleste. Con lo stesso colpo Milinkovic-Savic riporta il risultato in parità al 36′ dopo una bella azione di Zaccagni sulla corsia mancina, palla per Felipe Anderson che spalle alla porta lascia a Milinkovic-Savic la possibilità di concludere e battere l’incolpevole Lossl.

Il secondo tempo inizia con una traversa per parte prima del gol di Pedro che porta in vantaggio la Lazio dopo l’ennesima sgroppata palla al piede di Zaccagni. Nel finale un gol annullato per entrambe le squadre prima dell’esultanza della Lazio per tre punti davvero importanti in chiave qualificazione.

Lazio-Midtjylland: tabellino e classifica

LAZIO-MIDTJYLLAND 2-1

8′ Isaksen, 36′ Milinkovic-Savic, 58′ Pedro

Classifica gruppo F: Lazio 8, Feyenoord 5, Sturm Graz 5, Midtjylland 5