Maldini ci ripensa: arriva a gennaio grazie a Saelemaekers

Il calciomercato del Milan, a gennaio, può vedere un clamoroso scambio: Maldini è pronto ad anticipare Juve e Roma per il gioiello

La bella vittoria per 4-0 sulla Dinamo Zagabria avvicina il Milan agli ottavi di Champions League. Basterà 1 punto contro il Salisburgo, alla squadra di Pioli, per superare i gironi insieme al Chelsea. Ed è per questo motivo che la dirigenza di via Aldo Rossi sta già lavorando a quelle che saranno le operazioni, a gennaio, atte a rinforzare una rosa che va puntellata.

L’idea di Paolo Maldini è quella di anticipare Juventus e Roma, garantendo al ‘Diavolo’ un grande colpo nella sessione invernale di calciomercato. Il sacrificato potrebbe essere Alexis Saelemaekers.

Juve e Roma ko: firma con il Milan, addio Saelemaekers

L’idea del Milan è chiara: rinforzare in modo oculato la squadra a gennaio, per tentare di lottare per lo scudetto con il Napoli fino alla fine. La squadra di Spalletti non molla un centimetro ed ecco che i rossoneri dovranno regalarsi più di un rinforzo per colmare le evidenti lacune presenti nella rosa di Pioli. A partire dalla difesa che ha già subito 11 gol in altrettante gare di Serie A, ben lontana dai numeri di Lazio e Atalanta tanto per citarne due. Ecco quindi che la priorità sarà un nuovo centrale difensivo, già pronto ad affiancare Tomori, Kalulu e Kjaer: il danese non ha dato grosse garanzie dopo l’infortunio ed ecco quindi che a gennaio potrebbe arrivare un rinforzo di assoluto peso.

Piaceva in estate, piace tutt’ora: per Evan Ndicka c’è la fila. Il gioiello protagonista con la maglia dell’Eintracht Francoforte è seguito da Maldini così come da Roma e Juventus: l’arma in più del ‘Diavolo’ si chiama Alexis Saelemaekers. Il belga, attualmente infortunato e pronto a rientrare nei primi giorni di gennaio, potrebbe finire proprio in Germania. Lo scambio con l’esterno sul piatto sarebbe alla pari: sia Ndicka, in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, che Saelemaekers vengono valutati intorno ai 13 milioni.

Al posto dell’ex Anderlecht il Milan proverà a prendere, in prestito Ziyech: ma il nome caldo per l’inverno dei campioni d’Italia torna a essere Evan Ndicka, con buona pace di Roma e Juventus.