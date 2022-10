Fiorentina, Rossi sicuro: “Jovic ha sbagliato”

L’ex Viola Giuseppe Rossi ha parlato della stagione della Fiorentina ma anche della questione Jovic

In merito alla Fiorentina è intervenuto l’ex pupillo della Viola, Pepito Giuseppe Rossi che ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Bruno’.

Giuseppe Rossi ha rilasciato un’intervista su diversi argomenti, tra cui proprio sul percorso della Fiorentina: “La Fiorentina quest’anno la vedo abbastanza bene, anche se è partita un po’ a rilento. Contro l’Inter ha messo in mostra un gran calcio, nonostante la sconfitta nel finale. Mantenendo questo livello di gioco credo che potrebbe anche migliorare il settimo posto della scorsa stagione. Se la Fiorentina vuole diventare una grande squadra deve mantenere l’umiltà. La rosa è di qualità ma serve metterla in mostra e serve più coraggio e meno paura. In questo campionato la Fiorentina non è più una sorpresa, di conseguenza ci sono più pressioni”.

Fiorentina, Rossi: “Jovic ha sbagliato con i tifosi”

Rossi ha proseguito sulla gestione del doppio impegno della Viola: “La Conference è pur sempre una competizione europea ma a mio avviso il focus deve rimanere sul campionato. Non credo il problema sia il doppio impegno, quanto il fatto che gli avversari rispettano di più la Fiorentina”. Poi sul lavoro di Vincenzo Italiano: “Italiano deve essere bravo a dare più imprevedibilità ma credo che la squadra sia sulla strada giusta per riuscirci”.

Infine Rossi ha sottolineato l’atteggiamento polemico di Jovic dopo il gol contro l’Inter: “Non è una cosa molto bella e logica quella che ha fatto. La Fiesole deve essere rispettata. Sono certo che i veterani lo avranno già richiamato per spiegargli i comportamenti corretti da avere. Spero che sia l’ultima volta e che la Curva possa perdonarlo”.