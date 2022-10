Flop e fuga dall’Atletico in Serie A: ecco il due per uno

È stata una due giorni di Champions League disastrosa per il calcio spagnolo. Oltre al Siviglia che era già fuori anche Barcellona e Atletico Madrid hanno salutato matematicamente la competizione con anticipo. In particolare i ‘Colchoneros’ potrebbero rifondare

“È la serata più dura da quando sono in panchina”. Così Diego Pablo Simeone ha commentato ieri in conferenza stampa dopo la prematura eliminazione dalla Champions League del suo Atletico Madrid, che in un finale ai limiti della follia non è riuscito ad andare oltre il 2-2 contro il Bayer Leverkusen. Il rigore sbagliato da Carrasco e la successiva traversa di Saul condannano quindi i ‘Colchoneros’ a guardare da casa il resto della competizione europea, inducendo ulteriormente la società ad inevitabili riflessioni su un progetto che nelle ultime due stagioni non sta portando i giusti dividendi.

Il terzo posto in Liga non può bastare, considerata anche la distanza importante già accumulata dal Real Madrid capolista, e se a tutto questo sommiamo anche la scorsa annata tutt’altro che esaltante appare evidente come qualcosa nel ciclo del ‘Cholo’ Simeone si sia inceppato per il momento.

Calciomercato, flop Atletico Madrid: de Paul e Morata doppia occasione per la Serie A

In un girone Champions con Brugge, Bayer Leverkusen e Porto è assolutamente lecito pensare di poter passare per l’Atletico Madrid che però ha raccolto una cocente delusione. In vista della prossima estate non vanno dunque esclusi cambiamenti importanti nella struttura della squadra, con alcuni calciatori che potrebbero anche cercare la ‘fuga’ dall’Atletico a caccia di avventure altrove.

Tra i big che potrebbero partire ci sono anche vecchie conoscenze della Serie A come Alvaro Morata e Rodrigo de Paul, che per motivi differenti potrebbero quindi cambiare maglia. Per entrambi non è escluso un rientro in Serie A in una sorta di pacchetto due per uno. In questo senso potrebbero tornare in auge Juventus e Milan, entrambe accostate all’argentino passato, e che potrebbero vedere nello spagnolo un usato garantito utile per i rispettivi attacchi (in casa Juve sarebbe l’ennesimo ritorno). Con una svalutazione che potrebbe proseguire nel corso della stagione dalla Serie A potrebbero tentare un due per uno da circa 30 milioni.