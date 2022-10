Laporta vuole il big, l’ex Milan sul piatto: la risposta di Marotta

Dopo l’eliminazione dalla Champions, è già iniziata la rivoluzione in casa Barcellona: Laporta punta con decisione sul gioiello nerazzurro

Una delle grandi sorprese di questa prima fase di Champions League è sicuramente la precoce eliminazione del Barcellona, avvenuta addirittura con un turno d’anticipo. Nel doppio confronto con l’Inter, soprattutto nella gara del Camp Nou, ha brillato lucente la stella di Nicolò Barella, andato anche a segno con un gran gol.

Il centrocampista sardo pare finalmente tornato sui livelli d’eccellenza mostrati fin dal primo anno della gestione Antonio Conte. I top club europei, del resto, non hanno mai smesso di stare addosso al calciatore. Con sondaggi ed offerte che la dirigenza nerazzurra ha sempre rispedito al mittente. Ecco, a proposito, ora ne è in arrivo un’altra. Proprio dal club al quale Barella ha fatto ‘male’ recentemente.

Laporta a tutta su Barella: Kessié sul piatto

Ricollegandoci con la disfatta blaugrana in Champions, riportiamo l’indiscrezione di ‘ElNaciona.cat’ – portale molto vicino alle vicende barcelloniste – secondo cui, smaltita la delusione europea, il presidente Laporta avrebbe messo sul mercato Memphis Depay, Jordi Alba e Franck Kessié. Proprio l’ex rossonero, già cercato dall’Inter nella scorsa primavera, prima che si legasse ai catalani ma dopo aver praticamente ufficializzato il mancato rinnovo col Milan, potrebbe essere l’arma giusta per arrivare al sogno Barella.

L’idea del patron catalano è semplice. ‘Anticipare’ ai nerazzurri le prestazioni dell’ivoriano da gennaio, per poi chiudere, nella prossima estate, la trattativa per l’arrivo dell’ex Cagliari in Catalogna. Nonostante apparentemente la proposta potrebbe far gola a Marotta e Inzaghi – immaginare un’Inter con Kessié a centrocampo affascina e non poco – la proposta è destinata ad essre cestinata. Barella non si tocca. Tantomeno con offerte che a livello di cash non potrebbero rispondere alle esigenze del club meneghino. Se la condizione per avere il centrocampista africano a gennaio è legata all’obbligo di cedere il gioiello Azzurro a luglio, Marotta non è disposto a sedersi al tavolo con Laporta.