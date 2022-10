Arriva e si prende il pupillo a gennaio: Inter e Juve al tappeto

Clamorosa svolta per un giocatore già obiettivo di Inter e Juventus: il tecnico torna in Premier e se lo prende già a gennaio

Ha destato scalpore, nelle ultime ore, la clamorosa decisione di Unai Emery, che a Villarreal è considerato giustamente una sorta di ‘santone’. Il tecnico spagnolo ha accettato l’offerta di ingaggio di 7 milioni annui presentata dall’Aston Villa che, contestualmente, ha pagato la clausola d 6 milioni al ‘Sottomarino Giallo’ per liberare l’allenatore. Emery, quello che ha portato al club iberico a vincere l’Europa League e a conquistare, lo scorso anno, una semifinale di Champions, sarà il nuovo manager dei Villans a partire dal 1 novembre.

Emery sembra non voler perdere tempo: ha già indicato alla dirigenza e alla proprietà britanniche il suo primo obiettivo per il mercato di gennaio. Si tratta di un suo fedelissimo, uno che stava brillando nella squadra spagnola, già obiettivo di Inter e Juventus per la prossima finestra estiva di scambi. L’allenatore sa benissimo il valore di alcuni componenti della rosa del Villarreal, e sta spingendo per averne subito qualcuno con sè appena il mercato lo consentirà.

25 milioni sul piatto: Emery si prende Pedraza

La necessità, per i due top club italiani sopracitati, di riempire la casella del terzino sinistro – o del laterale a tutta fascia, a seconda del modulo utilizzato – è nota. Nell’Inter Robin Gosens non ingrana, mentre la Juve si sta ancora ‘arrangiando’ con Alex Sandro, che non pare più quello di una volta.

L’obiettivo Alfonso Pedraza, ottimo terzino sinistro del Villarreal, era più ch concreto. Nonostante un lungo contratto – fino al 2026 – stipulato nello scorso maggio col club spagnolo, il giocatore era accessibile. Per un costo intorno ai 25 milioni. Peccato che la ‘longa manus’ di Emery sia arrivata prima. Con le disponibilità finanziarie dell’Aston Villa potrebbe non essere complicato convincere il Villarreal a cedere il suo giocatore già nel mercato di gennaio. Con buona pace di Marotta e Cherubini.