Inzaghi ne manda via due: già scelto il sostituto

L’Inter ne sacrifica ben due e punta già il sostituto per la prossima stagione: il punto

L’Inter è ufficialmente uscita dalla crisi, come confermano le tre vittorie nelle ultime 4 partite contro Barcellona, Sassuolo e Salernitana. Senza sottovalutare il 3-3 al Camp Nou dove i nerazzurri sono andati ad un passo dalla seconda vittoria stagionale contro i blaugrana.

Oltre ai risultati l’Inter ha ritrovato anche il gioco e i gol di giocatori fondamentali come Lautaro Martinez e Nicolò Barella. L’Inter, intanto, ragiona anche sul futuro e uno dei temi principali è la cessione societaria ma anche la valutazione di alcuni giocatori che non stanno convincendo e che potrebbero lasciare Milano a breve. La società considera Lautaro e Lukaku i due pilastri dell’attacco, su cui andare a costruire una rosa ancor più competitiva nei prossimi anni. Di conseguenza c’è incertezza sul futuro di Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il bosniaco ha 36 anni e, nonostante le stagioni positive con i nerazzurri, non garantisce più un rendimento a lungo termine. L’ex Roma andrà in scadenza a giugno e, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, avrebbe già delle proposte in MLS: tra queste i Los Angeles, ma anche l’Inter Miami che deve sostituire Gonzalo Higuain.

Inter, Dzeko e Correa sacrificati: opzione Jutglà del Bruges

Anche Correa rischia di lasciare l’Inter alla luce del suo rendimento piuttosto negativo. I nerazzurri lo hanno acquistato per 30 milioni e difficilmente riusciranno a recuperare quella cifra ma potrebbero sacrificarlo per arrivare a nuovi profili. L’eventuale sostituto dell’argentino per l’attacco di Simone Inzaghi potrebbe essere Ferran Jutglà, attaccante spagnolo classe ’99.

Cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol prima e del Valencia poi, ha vestito la maglia del Barcellona fino al termine dell’ultima stagione, quando è stato acquistato dal Club Bruges. Jutglà ha firmato un contratto fino al 2026 e ha già collezionato 8 gol e 5 assist. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro e l’Inter ci sta pensando concretamente.