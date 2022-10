Contatti continui: così la Juventus perde Vlahovic

Dusan Vlahovic sta trascinando la Juventus a suon di gol: 6 in nove partite di Serie A nonostante qualche problema di troppo

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del bomber serbo della Juventus: sulle sue tracce continuano ad esserci big d’Europa.

Dusan Vlahovic continua a mettere a segno gol importanti cercando di togliere dai problemi il club bianconero, che sta attraversando un momento difficile tra campionato e Champions League. L’attaccante serbo ha messo a segno ben sei gol in Serie A nelle 9 gare disputate finora andando in panchina contro la sua ex squadra, la Fiorentina, per scelta di Massimiliano Allegri. Un profilo davvero interessante con il classe 2000 sempre nel mirino dei maggiori club d’Europa.

Juventus, nuovi contatti per Vlahovic

Come svelato dal profilo Twitter “Enganche”, che è sempre molto vivo per le vicende di calciomercato, ci sono ancora emissari del Bayern Monaco che continuano a mantenere vivi i contatti con Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic. Lo stesso club bavarese è alla ricerca di un top player in attacco per sostituire Lewandowski, trasferitosi in estate al Barcellona. Contatti sempre vivi per essere protagonisti in vista della prossima stagione, ma la Juventus difficilmente lo lascerà partire. L’attaccante serbo ora è concentrato a Torino per continuare a mettere a segno gol importanti e da urlo. Un giocatore totale capace di fare la differenza in qualsiasi momento, seppur durante questo periodo altalenante tra Serie A e i risultati cocenti in Champions League.