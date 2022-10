Juventus, Allegri non è salvo: sfida al PSG per il big

La Juventus vince ma Allegri non è salvo: i bianconeri si contendono il big col PSG

La Juventus è tornata a vincere, battendo 1-0 il Torino nel derby della Mola. Tre punti che danno morale alla squadra di Allegri dopo una serie di sconfitte pesanti ma che certamente non annunciano la fine di una crisi che è profonda.

La società anche dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa ha confermato la fiducia in Massimiliano Allegri ma comunque non mancano i sondaggi per nuovi allenatori, qualora la situazione peggiorasse ulteriormente. La Juventus ha sondato il terreno per diversi big tra cui Thomas Tuchel, libero dopo essere stato esonerato dal Chelsea, ma anche Marcelo Gallardo, attuale allenatore del River Plate e nel mirino anche del Barcellona. C’è poi una suggestione che da mesi è nei pensieri del club bianconero ma che al momento appare poco accessibile. Si tratta di un ex calciatore della Juventus.

Juventus, sfida col PSG per Zidane

L’allenatore in questione è Zinedine Zidane, attualmente libero dopo l’ultima parentesi col Real Madrid. Il suo nome è spesso stato accostato alla nazionale francese per il dopo Deschamps, ma anche al Paris Saint-Germain che lo accoglierebbe a braccia aperte, qualora Galtier fallisse la sua missione.

Il Paris è affascinato dalla possibilità di portare alla guida del club un personaggio così prestigioso e risonante nel calcio. Per di più francese e vincente sia da calciatore che da allenatore. Secondo quanto riportato da ‘Media Foot’, i proprietari del PSG sarebbero pronti a tornare alla carica nei prossimi mesi per Zidane con un’offerta di contratto. Il club parigino, però, potrebbe dover superare la concorrenza della Juventus, qualora Allegri non dovesse riuscire a far guarire la squadra.