Inter, Inzaghi non è salvo: sondaggio per il big

Simone Inzaghi non è ancora salvo: l’Inter sonda il terreno per un big in vista della prossima stagione

L’Inter è uscita da una crisi che sembrava ormai profonda e lo ha fatto fornendo due grandissime prove contro un colosso come il Barcellona. Non solo all’andata a San Siro dove è riuscita a conquistare la vittoria, ma soprattutto al Camp Nou dove, nonostante il pareggio, ha segnato 3 gol e sfiorato la vittoria nel finale.

In mezzo la vittoria ritrovata in campionato contro il Sassuolo. Simone Inzaghi era a forte rischio ma questi importanti risultati hanno salvato la sua panchina, almeno per il momento. La società, infatti, sta valutando anche altri allenatori per la prossima stagione, nell’eventualità che l’attuale tecnico nerazzurro non convinca fino in fondo. Molto dipenderà dai risultati che i nerazzurri riusciranno ad ottenere da qui a fine stagione ma nel frattempo Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno sondando il terreno per l’ex interista, il Cholo Simeone.

Inter, scelto il vice Inzaghi: sondaggio per Simeone

Come riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, l’Inter sta pensando concretamente a Diego Pablo Simeone. Il tecnico argentino ha un passato importante nell’Inter da calciatore e ha sempre avuto il desiderio di tornarci da allenatore. La sua annata con l’Atletico Madrid non sta andando per nulla bene e quest’anno più che mai potrebbe essere l’ultimo sulla panchina del club spagnolo.