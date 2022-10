Offerte shock in arrivo per il campione nerazzurro: può partire in estate

Il calciomercato è sempre molto attivo nei maggiori top club europei, alla ricerca di calciatori di qualità in grado di migliorare la rosa.

Non c’è solo il calcio giocato ad occupare la mente dei club, ma anche il mercato sia di riparazione che quello relativo alla prossima sessione estiva. I grandi club del nostro campionato e non solo, sono alla ricerca di calciatori in grado di alzare il livello tecnico delle rispettive squadre.

L’Inter, ad esempio, si sta proiettando già verso il mercato estivo per individuare calciatori di qualità da aggiungere alla rosa di mister Inzaghi. Non solo acquisti però, perchè i nerazzurri potrebbero perdere uno dei calciatori più importanti, se non il più importante, nel corso della prossima estate.

L’Inter pensa già al futuro: in estate può partire Lautaro

Come detto i nerazzurri pensano già al futuro e, in particolare, alla prossima sessione estiva di calciomercato. Non ci sono solo gli acquisti ad occupare la mente dei dirigenti, ma anche le possibili cessioni, che consentirebbero al club milanese di avere liquidità importante per poi concentrarsi sulle entrate. Lautaro Martinez, infatti, potrebbe essere il sacrificato nel corso dell’estate, anche perché gli interessamenti non mancano.

Paris Saint Germain e Atletico Madrid hanno mostrato un interesse importante per l’attaccante argentino. I due club stanno costantemente monitorando la situazione, e in estate potrebbero bussare alla porta di Marotta con offerte importanti. L’Inter è pronta ad ascoltare tutte le eventuali offerte che potrebbero arrivare, ma per lasciar partire il proprio gioiello si aspetta cifre molto importanti. Il calciatore è felice all’Inter, ma una chiamata del Psg e dell’Atletico Madrid potrebbe portarlo a riflettere sul proprio futuro. Provare una nuova esperienza in un nuovo campionato, potrebbe essere un fattore determinante per la scelta del ragazzo. L’Inter al momento se lo gode, ma è pronta ad ascoltare offerte importanti che si apprestano ad arrivare. Il beniamino di tutti i tifosi, potrebbe essere arrivato alla fine del suo ciclo con il club nerazzurro.