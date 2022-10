Game over Allegri: l’esonero è annunciato

Attacco diretto a Massimiliano Allegri e alla società bianconera dopo la sconfitta contro il Milan

Dopo le due vittorie consecutive contro Bologna e Maccabi Haifa, che sembravano aver ridato energia al gruppo, la Juventus è tornata ad evidenziare tutte le sue lacune nella sconfitta di San Siro contro il Milan.

I bianconeri quasi mai in partita, crollano di fronte all’intensità e alla qualità della squadra di Pioli, senza dare mai cenni di ripresa e adesso per Massimiliano Allegri è notte fonda. La partita di Champions contro il Maccabi Haifa potrebbe essere già decisiva, non solo in ottica qualificazione alla fase a eliminazione ma anche in ottica panchina. Marco Tardelli, ex bandiera dei bianconeri, si è espresso a margine della cerimonia di consegna dei Premi Scipigno e Pulici al Salone d’Onore del Coni. Il campione del Mondo ha sottolineato la confusione di Massimiliano Allegri ma anche della società che non manda segnali chiari.

Juventus, Tardelli su Allegri: “Non ha più la fiducia della società”

Di seguito vi riportiamo le parole di Marco Tardelli in merito alla situazione di Max Allegri e della Juventus: “La Juventus sta andando male, non gioca bene e soprattutto è il silenzio della societa’ che non mi piace. Anche Allegri non mi sembra per niente sereno. Credo non ci sia piu’ la fiducia della societa’ in Allegri. Rischia l’esonero? Chi è che non rischia, ma lui mi sembra più protetto di altri”.