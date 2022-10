Maldini pesca in Serie A: gioiello in attacco

Il Milan si guarda intorno a caccia di un grande colpo in prospettiva per l’attacco: spunta la sorpresa in Serie A

Il successo sulla Juventus rilancia le ambizioni scudetto il Milan, che rosicchia due punti ad Atalanta e Udinese, ad un punto dal secondo posto in Serie A. Tra i pensieri del club di via Aldo Rossi, con la squadra che sarà impegnata nel prossimo turno a Verona contro l’Hellas, continua ad esserci il calciomercato.

E tra le priorità del ‘Diavolo’, per l’anno prossimo, vi sarà chiaramente l’arrivo di un nuovo attaccante. I dubbi su Ibrahimovic permangono e l’età di Giroud (ha compiuto da un mese 36 anni) spingono Maldini e Massara a correre ai ripari.

Pioli esulta: ecco il nuovo bomber

Il nome caldo può quindi arrivare direttamente dalla Serie A. In vista dell’estate 2023, infatti, il ‘Diavolo’ avrebbe puntato i riflettori sul portoghese Beto, grande protagonista con la maglia dell’Udinese. Il 24enne di Lisbona, riscattato per 7 milioni di euro dal Portimonense, è considerato un profilo interessante anche in prospettiva.

In questa stagione con l’Udinese il classe 1998 ha già segnato 5 gol, in 9 presenze complessive in campionato. Numeri importanti, con il Milan che potrebbe seriamente pesarci in vista del prossimo anno.

Beto al Milan, questa l’ultima succulenta suggestione che la dirigenza campione d’Italia ha in mente per il 2023.