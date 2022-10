HIGHLIGHTS Il Napoli dilaga contro una viva Cremonese, è 1-4 al ‘Zini’

Vince la più forte con un poker chiuso proprio allo scadere, ma i padroni di casa hanno spesso retto l’urto e messo in apprensione la capolista

Un match scoppiettante per il gran numero di occasioni create ambo i fronti nella festosa cornice dello stadio ‘Giovanni Zini’, tra i padroni di casa della Cremonese che continuano a lottare in zona retrocessione e la capolista Napoli, detentrice del futuro nelle sue mani.

Nel primo tempo le due rivali giocano a viso aperto mostrando grande intensità di gioco e foga agonistica. Al minuto 24′ Kvaratshkelia viene messo giù in area di rigore da Bianchetti, così Politano non perdona alla destra di Radu ed è 0-1 per il Napoli. Occasioni per Zanimacchia e Valeri sul fronte opposto.

Ripresa ben più frizzante, aperta appena due minuti dopo il fischio d’inizio con la rete del pareggio della Cremonese su tiro di Ascacibar che trova Dessers per il tocco vincente alle spalle di Meret (1-1). Il Napoli però non vuole abbandonare le speranze di riprendere in mano la partita, e dopo una serie di circostanze favorevoli ecco la rete del nuovo sorpasso al 76′ ad opera del solito ispirato Simeone di testa su cross di Mario Rui dalla sinistra (1-2). I padroni di casa si avvicinano però allo stremo delle forze, così la formazione di Spalletti non perdona ed infierisce meritatamente sul punteggio per blindare il risultato. Dapprima con Lozano in contropiede, servito ancora da Kvaratshkelia (1-3) al minuto 93′ e poi con Olivera su assistenza ad opera di Di Lorenzo (1-4) due minuti dopo. Il Napoli dunque si conferma primo nella classifica di Serie A.

Cremonese-Napoli 1-4: tabellino, classifica e highlights

CREMONESE-NAPOLI 1-4

26′ Politano (rig.), 47′ Dessers, 76′ Simeone, 90’+3′ Lozano, 90’+5′ Olivera

Classifica: Napoli 23, Atalanta 21, Milan 20, Udinese 20, Lazio 17, Roma 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza 10, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3.

*In arrivo gli highlights del match