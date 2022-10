Affondo a zero: Simeone ‘minaccia’ anche Juve e Inter

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, vorrebbe acquistare un calciatore anche nel mirino di Juventus e Inter per la prossima estate

La scintilla, alla fine, è arrivata. A sorpresa, l’Inter è riuscita ad avere la meglio – in quel di San Siro – sul Barcellona targato Xavi e Lewandowski, partito come favorito nei pronostici. Nonostante ciò, la squadra guidata da mister Simone Inzaghi ha messo a referto un successo che ricorderà per diverso tempo, grazie alla rete a firma Hakan Calhanoglu.

Un gol davvero niente male da parte del turco, per giunta. Al limite dell’area, l’ex Bayer Leverkusen ha raccolto l’invito al tiro del compagno Federico Dimarco, infilando Ter Stegen con un rasoterra forte e preciso che non ha lasciato scampo all’estremo difensore tedesco. Questa può rappresentare senza dubbio la partita della svolta, poiché un’impresa simile è potenzialmente in grado di risollevare un gruppo proveniente da un periodo alquanto buio (in termini di risultati e prestazioni).

Mister Inzaghi ne è ben consapevole, ma adesso chiaramente sarà fondamentale dare continuità. Stasera, invece, toccherà alla Juventus mostrare significativi segnali di ripresa. I bianconeri se la vedranno allo Stadium col Maccabi Haifa e, a partire da oggi, proveranno a raddrizzare la strada Champions che porta agli ottavi di finale. Intanto, giungono novità poco rassicuranti per quanto concerne il fronte calciomercato.

Calciomercato Juventus, Inter e Roma: Simeone vuole Aouar a zero

Entrando più nello specifico, a bianconeri e nerazzurri piace da tempo il profilo di Houssem Aouar. Il centrocampista francese, classe ’98, interessa sempre pure alla Roma di José Mourinho, che ci aveva fatto un pensierino durante l’ultima finestra dei trasferimenti. L’opzione in questione alletta particolarmente, perché il calciatore presenta un contratto in scadenza giugno 2023 con il Lione. Dunque, visto che il rinnovo del contratto appare complicato, non è affatto da escludere un addio a parametro zero il prossimo giugno.

Le tre italiane citate però, insieme a Siviglia e Betis, dovranno stare molto attente alla concorrenza di Simeone e del suo Atletico Madrid. Come riferisce ‘Footmercato’, gli spagnoli e l’Inter avrebbero già stabilito un primo contatto con Aouar, con l’intenzione di acquistarlo nel caso non prolungasse l’accordo. Il Lione, dal canto suo, vorrebbe ovviamente estendere la scadenza del contratto, in modo da evitare una dolorosa perdita. Situazione da tenere d’occhio nei mesi a venire.