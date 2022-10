Mourinho cauto contro il Betis: “Non dirò nulla su Pellegrini”

Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della delicata sfida di Europa League contro la testa di serie Betis

Al fine di recuperare tre punti preziosi e puntare al primato nel Gruppo C di Europa League, la Roma non può steccare la gara di domani contro il Betis. Non sarà semplice, considerato che gli spagnoli sono meritatamente primi e, a detta del tecnico giallorosso José Mourinho, giocano un calcio ben organizzato.

Per l’occasione lo ‘Special One’ ha studiato una tattica ad hoc da utilizzare, ma preferisce non svelare alcun dettaglio. Mossa strategica, allo scopo di non servire alcun vantaggio ad occhi e orecchie indiscreti. Tantomeno sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini: “Per noi è un giocatore fondamentale, ma lo conosco. So che farà di tutto per tornare a disposizione e giocare questa partita. Non so cosa succederà, ma se mi dovesse dire di sentirsi pronto allora lo prenderò in considerazione. Mi fido di lui”, ha dichiarato Mourinho.

Pellegrini in dubbio, Mou punta sulle certezze Zaniolo e Dybala

Pellegrini non è però l’unica arma di cui dispone la Roma, senza neppure il bisogno di celarla. Da un lato figura Zaniolo, reputato vero trascinatore, dall’altro il compagno di reparto Dybala: “Il modo di giocare di Nicolò lo fa apparire egoista, ma non è affatto così. Dà sempre il massimo per questa maglia, il fatto che segni poco o tanto è ininfluente. Quanto a Paulo, sta bene e può giocare”.