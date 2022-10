Juventus, Chiesa rivede la luce: ora è UFFICIALE

Arriva una novità importante su Federico Chiesa, fermo ai box da ormai diversi mesi: l’ha resa nota la Juventus tramite un annuncio ufficiale

Non solo la vittoria netta contro il Bologna allo Stadium. La Juventus può tornare a sorridere anche per Federico Chiesa, elemento di cui si continua a sentire molto la mancanza. A quasi dieci mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, l’esterno bianconero comincia finalmente a rivedere la luce in fondo al tunnel.

Il classe ’97 è, infatti, rientrato parzialmente in gruppo. Iniziato, dunque, un lavoro graduale con i compagni di squadra, che proseguirà senza sosta nelle settimane a venire. Buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri, che adesso potrebbe anche recuperare Chiesa prima della sosta dei Mondiali (che partirà tra circa un mese e mezzo). È chiaro, però, che bisognerà attendere con ogni probabilità gennaio, al fine di rivedere l’ex Fiorentina al 100% o quasi della condizione fisica.

Ma intanto tutto l’ambiente pregusta già il rientro dell’attaccante, vero e proprio pupillo dei tifosi. Pogba, invece, ha ripreso a correre sul campo in maniera blanda. Allegri spera di riavere a disposizione il francese in tempo per le ultime sfide prima di Qatar 2022, anche se ciò appare abbastanza complicato.

Juventus, UFFICIALE: Chiesa rientra parzialmente in gruppo

Di seguito il report ufficiale della Juventus: “L’agenda della Juve, alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali, è molto intensa – si legge nella nota -. Messa subito da parte la vittoria di ieri contro il Bologna all’Allianz Stadium, i bianconeri sono tornati a lavorare già questa mattina, per cominciare la preparazione del match contro il Maccabi Haifa, in programma sempre all’Allianz Stadium fra soli 2 giorni. Recupero per chi ha giocato ieri. In campo il resto del gruppo, che ha lavorato sulle combinazioni d’attacco con finalizzazione su cross, per poi dedicarsi a un’esercitazione sulla linea di difesa con partitella finale. Federico Chiesa ha iniziato oggi un parziale e graduale rientro in gruppo“.