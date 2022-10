Va gratis da Simeone, la Juventus deve rassegnarsi

Saltato l’obiettivo dalla Premier League, l’Atletico Madrid si è buttato con decisione sul futuro parametro zero: Juve beffata

Nonostante un lungo contratto ancora da onorare, accompagnato da prestazioni sempre di ottimo livello, Jan Oblak non è così certo di essere il portiere dell’Atletico Madrid per i prossimi anni. Il prolungamento dell’accordo fino al 2028 col club colchonero, sottoscritto lo scorso 20 luglio, potrebbe non essere onorato per volontà della società spagnola, alle prese con dei sacrifici tecnici per risanare il bilancio in vista di colpi in altri reparti.

In vista di un futuro avvicendamento tra i pali della sua porta, l’Atletico aveva puntato con decisione su Emiliano Martinez, 30enne portiere dell’Aston Villa e della Nazionale argentina. Il secco no dei Villans alla cessione del loro portiere ha convinto la società iberica ad aspettare che si liberi a zero, nel prossimo giugno, quello che è già un obiettivo della Juventus per il dopo Wojciech Szczesny.

De Gea, piomba l’Atletico: addio Juve

Protagonista, nelle ultime stagioni, di prestazioni a dir poco altalenanti, condite da gravi incertezze che si sono andate via via moltiplicando negli anni, David De Gea non è più il fenomenale portiere ammirato anni fa. Il suo clamoroso mancato trasferimento al Real Madrid nel 2015 – celeberrima la questione del fax mai pervenuto negli uffici dei Red Devils- è storia. Il futuro dello spagnolo potrebbe essere ora sull’altra sponda di Madrid.

Diego Simeone avrebbe infatti individuato proprio lui come portiere per la prossima stagione. La possibilità di incassare svariati milioni dalla cessione di Oblak per poi piazzare il colpo a zero dallo United, ingolosisce non poco il Cholo. Già perchè De Gea non rinnoverà col club britannico. Che tra l’altro lo aveva coperto d’oro già nel primo contratto sottoscritto a luglio 2011, quando lo United lo prelevò proprio dai Colchoneros. Ora, la possibilità di tornare a casa è in cima ai pensieri dell’estremo difensore. Propenso a scegliere la soluzione in patria piuttosto che raccogliere la scomoda eredità del collega polacco alla Juve, De Gea è destinato a vestire la maglia rojiblanca. A ben 12 anni di distanza dall’ultima volta.