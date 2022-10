La Premier non molla l’Inter: Marotta fa all-in su Mourinho

La Premier continua a corteggiare Bastoni e l’Inter punta un big di Mourinho, facendo un dispetto a Mourinho

L’Inter oggi alle 18:00 ospita la Roma a San Siro per un big match che ha tanti temi dentro la stessa partita. Dal ritorno di Mourinho, virtuale in quanto sarà squalificato e non potrà essere in panchina, all’accoglienza di Dybala dai tifosi nerazzurri dopo essere stato ad un passo dall’Inter in estate.

Ma non solo, perché sarà anche il giorno di due grandi ex in campo come Dzeko e Mkhitaryan. L’Inter non può sbagliare se vuole tenere il passo di Milan e Napoli e deve riscattare la sconfitta pesante contro l’Udinese ma dovrà fare a meno ancora di Lukaku ma anche di. Brozovic. Ci sarà Alessandro Bastoni dal primo minuto che a Udine era stato sostituito dopo appena mezz’ora di gioco e aveva reagito molto male. Il difensore italiano è partito molto sotto tono rispetto agli standard a cui ci ha abituati e oggi ha l’occasione per mandare un segnale concreto di ripresa a Simone Inzaghi. Proprio Bastoni continua ad essere al centro di voci di mercato che lo hanno accompagnato anche durante l’estate.

Inter, se Bastoni va in Premier Marotta punta Ibanez

Alessandro Bastoni continua ad essere un nome presente per molti club inglesi e non è così remota l’ipotesi che possa trasferirsi in Premier League nella prossima sessione estiva d calciomercato. Il difensore classe ’99 ha un contratto con l’Inter fino al 2024 ma non ha ancora definito i presupposti per il rinnovo e negli ultimi tempi il suo malumore sta prendendo il sopravvento e si sta riflettendo sulle prestazioni.

Nell’eventualità che Bastoni possa andar via, Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino il difensore brasiliano della Roma. Si tratta di Roger Ibanez che proprio oggi sfiderà a distanza Bastoni nel big match tra Inter e Roma. Il classe ’98 è un’ipotesi che i nerazzurri stanno studiando con attenzione. Attualmente Ibanez ha un valore di mercato di circa 15 milioni di euro.